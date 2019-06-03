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Fly выпустила бюджетный смартфона Life Sky с LTE и сканером отпечатков

Компания Fly представила свой новый бюджетный смартфон Life Sky по цене 5 тысяч рублей. Несмотря на подобный ценник устройство имеет 4-ядерный процессор, модем LTE, сканер отпечатков пальцев и фронтальную камеру со вспышкой.
Fly выпустила бюджетный смартфона Life Sky с LTE и сканером отпечатков

Бренд Fly известен своими сбалансированными и бюджетными решениями, и теперь он представил новую модель – Life Sky. Смартфон оснащен 5,34-дюймовым экраном, имеющим разрешение 480x960 пикселей и соотношением сторон 18:9. Устройство располагает сенсорными боковыми клавишами и сканером отпечатков пальцев, расположенным на фронтальной панели чуть ниже основной камеры и вспышки.

Fly Life Sky оснащен 4-ядерным процессором MediaTek MT6739, имеющим интегрированный модем LTE. Бюджетный смартфон имеет 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти, также возможно использование карты microSD до 64 ГБ. Новинка оснащена двумя разъемами под SIM-карты и аккумулятором на 3000 мАч. Модель также получила одинарные основную и фронтальную камеры на 8 и 5 МП соответственно, причем они обе имеют собственную вспышку. Данная новинка работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo Go Edition, разработанной специально для устройств с низкими техническими характеристиками, такая ОС требует меньше ресурсов.

В России бюджетный Fly Life Sky обойдется покупателям всего в 5 тысяч рублей. Производитель предлагает модель в двух цветовых исполнениях: черном и синем.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:40

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