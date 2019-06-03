После полета на МКС космонавты начали жаловаться на проблемы со слухом





Согласно словам Сергея Крикалева, профессиональные проблемы со здоровьем у космонавтов есть. Дело в том, что на станции зафиксирован повышенный шум, с которым на данный момент борются техническими средствами. В частности, ставят дополнительную звукоизоляцию и модифицированные вентиляторы.Стоящий во главе отечественного ИМБП РАН Олег Орлов отметил, что к полетам в космос стали чаще допускаться сотрудники с особенностями здоровья. Снижение требований позволяет работать профессионалам-операторам, а также ученым и инженерам. Очередной набор космонавтов в “Роскосмос” начался 3 июня и продлиться до 1 июня 2020 года.