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После полета на МКС космонавты начали жаловаться на проблемы со слухом

После полета на МКС космонавты начали жаловаться на проблемы со слухом. Соответствующее заявление прозвучало от представляющего Роскосмос Сергея Крикалева.
После полета на МКС космонавты начали жаловаться на проблемы со слухом

Согласно словам Сергея Крикалева, профессиональные проблемы со здоровьем у космонавтов есть. Дело в том, что на станции зафиксирован повышенный шум, с которым на данный момент борются техническими средствами. В частности, ставят дополнительную звукоизоляцию и модифицированные вентиляторы.

Стоящий во главе отечественного ИМБП РАН Олег Орлов отметил, что к полетам в космос стали чаще допускаться сотрудники с особенностями здоровья. Снижение требований позволяет работать профессионалам-операторам, а также ученым и инженерам. Очередной набор космонавтов в “Роскосмос” начался 3 июня и продлиться до 1 июня 2020 года.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:25

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