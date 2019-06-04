Инсайдер: Microsoft разрешит применять Win32 в Windows Lite

Новая версия «операционки» создается, в первую очередь, для предприятий и ВУЗов, представители которых не желают, дабы на их компьютерах устанавливали программы из неизвестных источников. В связи с этим все необходимое люди будут приобретать в Windows Store.Инсайдер считает, что Microsoft разрешит устанавливать Win32 на технике, о чем свидетельствует скорое появление в магазине поддержки классических игр и программ. Кроме того американской компании придется привлекать программистов в свой маркет, так как прежний механизм универсальных приложений себя не оправдал. Сроки запуска Windows Lite пока не разглашаются, но знаковое событие может произойти совсем скоро.Работу Microsoft в таком направлении можно назвать ответом на выпуск Google Chrome OS. Данный подход можно позиционировать как правильный, принимая во внимание, сколько программ работает на Windows.