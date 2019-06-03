Катерина Шпица пожаловалась на обострившуюся травму позвоночника

"Во взрослом возрасте малейшая травма спровоцирует запуск неприятных механизмов, - рассказала звезда подписчикам. - Я решительно настроена, в моей жизни настала эра ЛФК".

На своей странице в соцсети Шпица рассказала, как важно вовремя лечить позвоночник, поскольку в будущем это может проявиться осложнениями. Поскольку детство будущая артистка провела в маленьком шахтерском городе, сколиоз ей так и не исправили. С годами старая травма спины дала о себе знать, и Шпица вынуждена лежать под капельницей.Также Шпица упомянула, что беременным женщинам необходимо хотя бы раз посетить остеопата. После родов показать ребёнка врачу также следует как можно раньше.