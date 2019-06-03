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Катерина Шпица пожаловалась на обострившуюся травму позвоночника

Катерина Шпица пожаловалась в Instagram на обострившуюся травму позвоночника. Из-за запущенной болезни актрисе пришлось обратиться в клинику.
Катерина Шпица пожаловалась на обострившуюся травму позвоночника

На своей странице в соцсети Шпица рассказала, как важно вовремя лечить позвоночник, поскольку в будущем это может проявиться осложнениями. Поскольку детство будущая артистка провела в маленьком шахтерском городе, сколиоз ей так и не исправили. С годами старая травма спины дала о себе знать, и Шпица вынуждена лежать под капельницей.

"Во взрослом возрасте малейшая травма спровоцирует запуск неприятных механизмов, - рассказала звезда подписчикам. - Я решительно настроена, в моей жизни настала эра ЛФК".

Также Шпица упомянула, что беременным женщинам необходимо хотя бы раз посетить остеопата. После родов показать ребёнка врачу также следует как можно раньше.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:33

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