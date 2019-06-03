Знаменитый клоун Валерий Серебряков скончался на 80-м году жизни





Об этом сообщил официальный сайт Росгосцирка. В заявлении сказано, что Валерий Серебряков скончался ночью с 2 на 3 июня в Ялте. Данного артиста можно смело называть одним из самых известных и знаменитых клоунов не только России, но и всего СНГ. Признание он получил еще во времена СССР. Свое первое выступление он дал в 1939 году вместе с отцом, а уже в 1972-м начал выступать в качестве партнера Станислава Щукина, их сотрудничество продлилось до 1983-го. В 1979 году прославленный клоун получил звание заслуженного артиста РСФСР.У Валерия Серебрякова 8 июня должен был состояться юбилей – 80 лет, но до него он не дожил всего несколько дней. Знаменитый клоун долгое время страдал от болезни Альцгеймера, но недавно его здоровье ухудшилось еще сильнее. У артиста случился перелом шейки бедра, что окончательно его подкосило.Где и когда состоится прощание с прославленным артистом цирка пока неизвестно. Родственники Валерия Серебрякова пока никак не комментировали его смерть. Росгосцирк пообещал сообщать все подробности относительно это ситуации.