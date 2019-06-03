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В выпуклости Млечного Пути обнаружены три древних шаровых скопления
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В выпуклости Млечного Пути обнаружены три древних шаровых скопления

В выпуклости Млечного Пути были обнаружены три древних шаровых скопления. Недавно выявленные структуры, обозначенные Камарго 1107, 1108 и 1109, могут дать важные ответы на вопросы о природе центральной области галактики.
В выпуклости Млечного Пути обнаружены три древних шаровых скопления

Как сообщается в статье, опубликованной в ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества, недавно обнаруженные кластеры оказались самыми старыми и наиболее бедными на металлы среди всех известных в настоящее время скоплений в выпуклости Млечного Пути. Шаровые скопления представляют собой совокупности тесно связанных звезд, вращающихся вокруг галактик. Астрономы воспринимают их как естественные лаборатории, позволяющие изучать эволюцию звезд и галактик. Учитывая, что они относительно редки, так как в Млечном Пути до сих пор идентифицировано чуть более 200 таких скоплений, охота на выявление новых объектов этого типа необходима для улучшения понимания галактики.

Открытые Денильсо Камарго из Министерства обороны Дании и Данте Миннити из Университета Андресом Белло в Сантьяго кластеры могут дать важную информацию о формировании галактической выпуклости. Эксперты предполагают, что эти скопления могут быть частью старой классической выпуклости, созданной путем слияния в ранней истории Млечного Пути. Согласно исследованию, Камарго 1107 и 1108 около 13,5 миллиардов лет, в то время как возраст Камарго 1109 оценивается примерно в 12 миллиардов лет. С металличностью на уровне около -2,2 dex Камарго 1107 мог образоваться сразу после Большого взрыва.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:29

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