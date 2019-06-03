В Великобритании Меган Маркл раскритиковали за большие растраты





По имеющимся подсчетам, только в прошлом году Маркл израсходовала сотни тысяч фунтов на свои потребности. Известно, что герцогиня отдала 300 000 фунтов на детский душ, а еще 56 тысяч заплатила на шикарное платье. По мнению британцев, это очень большая сумма. Биограф королевской семьи Анжела Левин считает жену принца Гарри чересчур экстравагантной, добавив, что британская общественность не хотят, дабы их налоги уходили на то, что они считают легкомыслием.Левин отметила, что большие расходы Маркл являются одной из причин, по которой она вместе с мужем переезжает в Букингемский дворец. При этом биограф не исключила тот вариант дальнейшего развития ситуации, когда герцогиня станет вести себя как подобает представительнице королевской династии, а не звезде шоу-бизнеса.