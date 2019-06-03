Зрители британского шоу талантов раскрыли секрет фокуса с исчезновением

"В школе фокусников такому учат в первый день". "Не люблю, когда ловкость рук у иллюзионистов так видна", - пожаловались зрители под разбором представления на YouTube.





Как пишет Metro, зрители "Британия ищет таланты" нашли карточный фокус финалиста Бена Харта чересчур простым. В очередном эпизоде программы участник предложил судьям взять в руки некоторое число предметов. Неожиданно для себя в процессе общения с иллюзионистом звёзды находили спички и карты в самых разных местах.Так, вещь в руке судьи Саймона Кауэлла Харт прикрыл своей ладонью и незаметно вынул обратно уже другой рукой. Рассмотрев манипуляции фокусника на видео, зрители разочаровались в столь простом трюке. Тем не менее, судьи отправили участника в финал, а Дэвид Уолльямс пожелал наблюдать за мастерством Харта хоть час напролёт.