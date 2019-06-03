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Зрители британского шоу талантов раскрыли секрет фокуса с исчезновением

Зрители шоу "Британия ищет таланты" раскрыли секрет карточного фокуса с исчезновением. Англичане разочаровались в иллюзионисте после разбора выступления на YouTube.
Зрители британского шоу талантов раскрыли секрет фокуса с исчезновением

Как пишет Metro, зрители "Британия ищет таланты" нашли карточный фокус финалиста Бена Харта чересчур простым. В очередном эпизоде программы участник предложил судьям взять в руки некоторое число предметов. Неожиданно для себя в процессе общения с иллюзионистом звёзды находили спички и карты в самых разных местах.

Так, вещь в руке судьи Саймона Кауэлла Харт прикрыл своей ладонью и незаметно вынул обратно уже другой рукой. Рассмотрев манипуляции фокусника на видео, зрители разочаровались в столь простом трюке. Тем не менее, судьи отправили участника в финал, а Дэвид Уолльямс пожелал наблюдать за мастерством Харта хоть час напролёт.

"В школе фокусников такому учат в первый день". "Не люблю, когда ловкость рук у иллюзионистов так видна", - пожаловались зрители под разбором представления на YouTube.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 23:05

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