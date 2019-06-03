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Президент Сербии выразил благодарность России за помощь

Делегация Госдумы РФ под руководством ее спикера Вячеслава Володина посетила Белград. В ходе переговоров президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь и поддержку.
Президент Сербии выразил благодарность России за помощь

Володин выступил перед местным парламентом, назвав особенным день, в который отечественная сторона смогла побывать в сербской столице и обсудить вопросы улучшения отношений между двумя странами. В ходе выступления спикер Госдумы заявил, что Россия постоянно называла своим долгом оказывать поддержку братскому сербскому народу, защищая его в сложное время.

Далее Вячеслав Володин передал привет сербскому лидеру Александру Вучичу, а тот в свою очередь выразил благодарность России за помощь. Кроме того глава государства напомнил о росте товарооборота между двумя странами и понадеялся, что он продолжит увеличиваться.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:10

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