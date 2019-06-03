В Симферополе 26-летняя девушка погибла после падения из окна 15 этажа
В Симферополе из окна 15 этажа выпала 26-летняя девушка. Прибывшие на место медики были вынуждены констатировать факт смерти, правоохранители уже начали проверку данного смертельного происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Инцидент произошел ночью с 1 на 2 июня в микрорайоне Пневматика, Симферополь. Проходившие рядом с многоквартирным домом люди увидели лежащую на земле девушку в луже крови. Очевидцы происшествия сразу вызвали скорую помощь, медики оперативно прибыли на место, но к их приезду жительница Симферополя скончалась, был констатирован факт смерти.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов города. Они опрашивают потенциальных свидетелей и устанавливают все обстоятельства смертельного происшествия, тело погибшей было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, призванную выяснить истинную причину смерти жительницы Симферополя. По предварительной версии, она выпала из окна 15 этажа дома, в результате чего получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась до приезда скорой помощи.
Правоохранительные органы Симферополя разберутся в данной ситуации и на основании полученной информации будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел ночью с 1 на 2 июня в микрорайоне Пневматика, Симферополь. Проходившие рядом с многоквартирным домом люди увидели лежащую на земле девушку в луже крови. Очевидцы происшествия сразу вызвали скорую помощь, медики оперативно прибыли на место, но к их приезду жительница Симферополя скончалась, был констатирован факт смерти.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов города. Они опрашивают потенциальных свидетелей и устанавливают все обстоятельства смертельного происшествия, тело погибшей было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, призванную выяснить истинную причину смерти жительницы Симферополя. По предварительной версии, она выпала из окна 15 этажа дома, в результате чего получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась до приезда скорой помощи.
Правоохранительные органы Симферополя разберутся в данной ситуации и на основании полученной информации будет принято процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:02