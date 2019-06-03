Ученые из США рассказали о пользе ежедневного употребления шпината
Шпинат является наиболее ценным продуктом для человеческого здоровья. Ученые из США изучили химический состав этого травянистого растения и рассказали о пользе его ежедневного употребления.
Растение имеет массу лечебных свойств, несмотря на невыразительные вкусовые качества. Эксперты после исследования включили шпинат в список наиболее полезных для человеческого организма продуктов. Он содержит такие витамины как А, С, Е, К, В. Они благотворно воздействуют на зрение, кожу, волосы; укрепляют иммунитет; приводит в норму уровень холестерина. Употребление шпината, благодаря наличию в нем аминокислот, укрепляет сосуды.
Калий и магний, содержащиеся в траве, способствуют снижению давления, сокращая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Шпинат полезен для людей преклонного возраста, так как замедляет появление когнитивных расстройств. Для эффективности употребления растения эксперты рекомендуют выбирать свежий шпинат с темно-зелеными листьями без пятен и хранить его в холодильнике.
Растение имеет массу лечебных свойств, несмотря на невыразительные вкусовые качества. Эксперты после исследования включили шпинат в список наиболее полезных для человеческого организма продуктов. Он содержит такие витамины как А, С, Е, К, В. Они благотворно воздействуют на зрение, кожу, волосы; укрепляют иммунитет; приводит в норму уровень холестерина. Употребление шпината, благодаря наличию в нем аминокислот, укрепляет сосуды.
Калий и магний, содержащиеся в траве, способствуют снижению давления, сокращая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Шпинат полезен для людей преклонного возраста, так как замедляет появление когнитивных расстройств. Для эффективности употребления растения эксперты рекомендуют выбирать свежий шпинат с темно-зелеными листьями без пятен и хранить его в холодильнике.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:03