Онкологи из РФ нашли препарат для устранения рвоты при химиотерапии
Средство от шизофрении оланзапин хорошо подавляет рвоту и тошноту у больных раком в период химиотерапии. О препарате рассказали ученые из РФ на конгрессе онкологов в США.
Химиотерапия обладает побочными эффектами, когда иммунитет провоцирует появление воспалений в теле человека и вызывает неприятные ощущения, часто невыносимые для больного. Также пациенты испытывают тошноту и рвоту. Ныне врачи нередко применяют для устранения таких симптомов лекарства на основе апрепитанта, блокирующего рецепторы пищеварения, отвечающего за рвоту вещества, но такие препараты не всегда доступны в связи с дороговизной.
Эксперты из НМИЦ имени Блохина уверены, что такого же эффекта можно добиться, если больной будет принимать оланзапин. Ученые провели опыт с участием сотни пациентов, испытывавших тошноту при химиотерапии. Новый препарат в полной мере подавил рвотные позывы, показав более лучшую эффективность по сравнению с иными лекарствами.
Химиотерапия обладает побочными эффектами, когда иммунитет провоцирует появление воспалений в теле человека и вызывает неприятные ощущения, часто невыносимые для больного. Также пациенты испытывают тошноту и рвоту. Ныне врачи нередко применяют для устранения таких симптомов лекарства на основе апрепитанта, блокирующего рецепторы пищеварения, отвечающего за рвоту вещества, но такие препараты не всегда доступны в связи с дороговизной.
Эксперты из НМИЦ имени Блохина уверены, что такого же эффекта можно добиться, если больной будет принимать оланзапин. Ученые провели опыт с участием сотни пациентов, испытывавших тошноту при химиотерапии. Новый препарат в полной мере подавил рвотные позывы, показав более лучшую эффективность по сравнению с иными лекарствами.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:02