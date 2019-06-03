Онкологи из РФ нашли препарат для устранения рвоты при химиотерапии





Химиотерапия обладает побочными эффектами, когда иммунитет провоцирует появление воспалений в теле человека и вызывает неприятные ощущения, часто невыносимые для больного. Также пациенты испытывают тошноту и рвоту. Ныне врачи нередко применяют для устранения таких симптомов лекарства на основе апрепитанта, блокирующего рецепторы пищеварения, отвечающего за рвоту вещества, но такие препараты не всегда доступны в связи с дороговизной.Эксперты из НМИЦ имени Блохина уверены, что такого же эффекта можно добиться, если больной будет принимать оланзапин. Ученые провели опыт с участием сотни пациентов, испытывавших тошноту при химиотерапии. Новый препарат в полной мере подавил рвотные позывы, показав более лучшую эффективность по сравнению с иными лекарствами.