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В России начались продажи Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

В России начались продажи смартфона P Smart Z от Huawei с выдвижной камерой. Безрамочная модель без вырезов на экране будет стоить около 20 тысяч рублей.
В России начались продажи Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Компания Huawei объявила начало реализации смартфона P Smart Z на территории России. Отличается новинка 6,59-дюймовым дисплеем FHD без вырезов, поскольку фронтальная камера выезжает из корпуса устройства. Последняя снимает в качестве 16 мегапикселей и обладает алгоритмами интеллектуальной съёмки для более качественных фото и видео.

Выдвигается камера не дольше чем за секунду и рассчитана на 100 тысяч срабатываний. Таким образом, пользователю P Smart Z гарантирована эксплуатация гаджета в 2,7 года. С дисплея динамик Huawei перенесли на верхнюю часть корпуса из композитного материала, а датчик освещённости - на нижнюю.
В России начались продажи Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Из дополнительных возможностей для экрана смартфона появилась защита зрения. В России приобрести P Smart Z можно будет в зелёном, чёрном и синем цветах по цене около 20 тысяч рублей.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:55

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