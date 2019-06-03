В России начались продажи Huawei P Smart Z с выдвижной камерой





Компания Huawei объявила начало реализации смартфона P Smart Z на территории России. Отличается новинка 6,59-дюймовым дисплеем FHD без вырезов, поскольку фронтальная камера выезжает из корпуса устройства. Последняя снимает в качестве 16 мегапикселей и обладает алгоритмами интеллектуальной съёмки для более качественных фото и видео.Выдвигается камера не дольше чем за секунду и рассчитана на 100 тысяч срабатываний. Таким образом, пользователю P Smart Z гарантирована эксплуатация гаджета в 2,7 года. С дисплея динамик Huawei перенесли на верхнюю часть корпуса из композитного материала, а датчик освещённости - на нижнюю.Из дополнительных возможностей для экрана смартфона появилась защита зрения. В России приобрести P Smart Z можно будет в зелёном, чёрном и синем цветах по цене около 20 тысяч рублей.