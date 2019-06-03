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«Годы упорного труда»: Александр Васильев показал отреставрированную квартиру в Кранце

Известный историк моды Александр Васильев рассказал о своей недвижимости в Кранце. Знаменитость отметил, что данная отреставрированная квартира потребовала «годы упорного труда», но теперь он может с гордостью показать результат.
«Годы упорного труда»: Александр Васильев показал отреставрированную квартиру в Кранце

Об этом Александр Васильев рассказал на своей странице в Instagram. Историк моды владеет недвижимостью практически по всей Европе и России, и к каждой квартире он относится с любовью и индивидуальным подходом. Он часто показывает свои апартаменты в Вильнюсе и Париже, но теперь очередь дошла до Кранца. Так он назывался до 1946 года, теперь это Зеленоградск, расположенный в Калининградской области.

Недвижимость в Кранце Александр Васильев приводил в порядок не один год, о чем честно признался, но теперь он готов показать свою отреставрированную квартиру. «Годы упорного труда, реставрации стен, мебели, картин и прикладного искусства увенчались успехом», - пишет историк моды. По мнению знаменитости, теперь его квартира наконец-то обрела «собственное лицо», и он готов его показать своим подписчикам.

Поклонники Александра Васильева были восхищены красотой и стилем интерьера, но отметили, что никто из них не смел сомневаться в чувстве вкуса историка моды, просто, когда смотришь на подобное помещение – сложно поверить, что оно настоящее. Многие из них увидели в данном дизайне фирменный стиль знаменитости и заверили его, что он может гордиться проделанной работой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:25

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