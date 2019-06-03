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Борис Хвошнянский рассказал о причинах развода с бывшей женой

Борис Хвошнянский рассказал о причинах развода с бывшей женой, которой изменил с нынешней гражданской супругой. Отношения пары испортились после появления на свет первенца.
Борис Хвошнянский рассказал о причинах развода с бывшей женой

В программе "Судьба человека" Хвошнянский рассказал о том, что привело к разрыву его брака с женой Ольгой, подарившей супругу первого сына. По словам актёра, который нередко вживается в амплуа героя-любовника, за всё время он пережил лишь два серьёзных романа. Первая избранница Хвошнянского отказалась от карьеры ради семьи и нередко "перегибала палку", увлечённо ухаживая за ребёнком. Артист, наоборот, полностью посвятил себя творчеству, а из-за постоянных ссор с женой увлёкся новой пассией - Юлией Шариковой.

"В итоге Ольга сама решила, что нам нужно развестись. Я осознавал, что разбиваю ей сердце", - признался актёр.

С возлюбленной, родившей Хвошнянскому ещё двоих наследников, он живёт вот уже 15 лет. Хотя пара счастлива вместе, прошлый опыт отбил у артиста желание вновь идти в ЗАГС.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:57

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