В Сети показали рендер нового поколения Skoda Octavia
В Сети дизайнеры предложили свое видение автомобиля Skoda Octavia, обновленная версия которого готовится к презентации. В четвертом поколении новинка получит более утонченный внешний вид, согласно оценке экспертов.
Skoda Octavia нового поколения проходит дорожные тесты, а ее дебют запланирован на конец 2019 года. Фотошпионы сделали массу снимков машины в камуфляже, а российский дизайнер Никита Чуко предложил свое видение новинки. На основе кадров было предложено рендерное изображение хэтчбека Skoda Octavia. Эксперты заметили, что модель 2020 года будет похожа на новый Superb благодаря мощному рельефу капота, продолжающемуся на крыльях. Отмечаются тонкие передние фары и агрессивный дизайн бампера, а на задней части кузова стилистика стала походить на последние модели бренда.
На данный момент компания Skoda скрывает технические данные обновленной модели Octavia. На отечественном рынке машина доступна в трех вариациях двигателя.
Skoda Octavia нового поколения проходит дорожные тесты, а ее дебют запланирован на конец 2019 года. Фотошпионы сделали массу снимков машины в камуфляже, а российский дизайнер Никита Чуко предложил свое видение новинки. На основе кадров было предложено рендерное изображение хэтчбека Skoda Octavia. Эксперты заметили, что модель 2020 года будет похожа на новый Superb благодаря мощному рельефу капота, продолжающемуся на крыльях. Отмечаются тонкие передние фары и агрессивный дизайн бампера, а на задней части кузова стилистика стала походить на последние модели бренда.
На данный момент компания Skoda скрывает технические данные обновленной модели Octavia. На отечественном рынке машина доступна в трех вариациях двигателя.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:47