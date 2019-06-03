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Медики рассказали, кому лучше не загорать в жару

Изменение цвета родинок или их увеличение на теле должно стать поводом для ограничения пребывания человека под открытым солнцем длительное время, желая загореть, так как это может привести к раку. Такое заявление сделали в российском Минздраве.
Медики рассказали, кому лучше не загорать в жару

Ныне все больше людей заболевают меланомой (раком кожи) и спасти человека можно, если на ранней стадии обратиться к врачу. На 74% увеличивает риск появления такого недуга загар. Меланома выглядит как пятно неоднородного цвета на кожном покрове с неправильными границами. Если такая родинка увеличилась, изменила цвет или была травмирована нужно обратиться к врачу. Возникновение новых родинок после 25 лет тоже стоит считать небезопасным сигналом. Загорать крайне запрещается, если человек насчитал на теле больше 30 подобных родинок, еще называемых невусами.

Медики решили изучить геномы более 5,7 тысяч граждан РФ и обнаружили генетическую защиту от ожогов солнца у 1,5% пациентов. У них защитная реакция на ультрафиолет вырабатывалась оперативно, защищая кожу от последствий нахождения под солнцем. У 4% обследуемых нашли мутации генов, замедляющих влияние защиты от лучей. В дальнейшем это приводит к попаданию ультрафиолета к нижний слой кожи, из-за чего образуются солнечные ожоги.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:33

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