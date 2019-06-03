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Ученые рассказали об опасности храпа у маленьких детей

С храпом сталкиваются практически все взрослые люди, но в последнее время данную проблему начали замечать и у маленьких детей. Ученые рассказали об опасности подобной ситуации для ребенка и почему в одной ситуации на него можно не обращать внимание, а в другой необходимо лечение.
Ученые рассказали об опасности храпа у маленьких детей

Согласно статистическим данным, около 10% родителей сталкиваются с проблемой храпа у своих маленьких детей. Ученые отмечают, нет необходимости сразу паниковать и везти ребенка в больницу, но насторожиться определенно стоит. Родителям нужно внимательно проследить за сном детей и понять: как часто и сильно они храпят, а также – в какой позе это происходит.

Ученые отмечают, если в данном вопросе сразу не разобраться, то можно лишний раз переживать в тех случаях, когда в этом нет необходимости. Если маленький ребенок храпит несильно и еще не во всех позах – то все нормально. Определенное положение тела может слегка нарушать процесс дыхания, что и приводит к появлению таких звуков. Если же храп у детей наблюдается достаточно сильный и практически во всех позах – это повод для беспокойства.

Подобная ситуация говорит о том, что у ребенка проблемы с дыханием и у этого может быть много причин. Чаще всего речь идет о синдроме обструктивного апноэ, требующем лечения. Ученые посоветовали родителям не тянуть с решением в подобной ситуации и ни в коем случае не заниматься самолечением, сообщает издание «ПолитРоссия».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:04

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