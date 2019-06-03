LG готовит к выпуску бюджетный смартфон с тройной камерой
Южнокорейский бренд LG готовит к выпуску бюджетный смартфон с тройной камерой. Информацию о будущей новинке, показавшейся на рендерах, сообщает индийский ресурс 91mobiles.
Мобильное устройство пока не имеет имени. Судя по обнародованным в Сети кадрам, "бюджетник" обзаведется тройной основной камерой с оптическими блоками, сканером отпечатков пальцев, дисплеем FullVision и системой искусственного интеллекта.
Характеристики девайса пока остаются неизвестными. По данным инсайдеров, смартфон с градиентной расцветкой корпуса может получить некоторые особенности флагманов LG G Series и V Series. Аппарат, предположительно, будет работать на базе чипсетов Snapdragon 400 или 600.
Новинка может дебютировать в Индии в ближайшем времени. Точная дата анонса пока не озвучена компанией LG. Стоимость разработки может быть от 130 до 150 долларов.
Мобильное устройство пока не имеет имени. Судя по обнародованным в Сети кадрам, "бюджетник" обзаведется тройной основной камерой с оптическими блоками, сканером отпечатков пальцев, дисплеем FullVision и системой искусственного интеллекта.
Характеристики девайса пока остаются неизвестными. По данным инсайдеров, смартфон с градиентной расцветкой корпуса может получить некоторые особенности флагманов LG G Series и V Series. Аппарат, предположительно, будет работать на базе чипсетов Snapdragon 400 или 600.
Новинка может дебютировать в Индии в ближайшем времени. Точная дата анонса пока не озвучена компанией LG. Стоимость разработки может быть от 130 до 150 долларов.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:18