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LG готовит к выпуску бюджетный смартфон с тройной камерой

Южнокорейский бренд LG готовит к выпуску бюджетный смартфон с тройной камерой. Информацию о будущей новинке, показавшейся на рендерах, сообщает индийский ресурс 91mobiles.

LG готовит к выпуску бюджетный смартфон с тройной камерой

Мобильное устройство пока не имеет имени. Судя по обнародованным в Сети кадрам, "бюджетник" обзаведется тройной основной камерой с оптическими блоками, сканером отпечатков пальцев, дисплеем FullVision и системой искусственного интеллекта.

Характеристики девайса пока остаются неизвестными. По данным инсайдеров, смартфон с градиентной расцветкой корпуса может получить некоторые особенности флагманов LG G Series и V Series. Аппарат, предположительно, будет работать на базе чипсетов Snapdragon 400 или 600.

Новинка может дебютировать в Индии в ближайшем времени. Точная дата анонса пока не озвучена компанией LG. Стоимость разработки может быть от 130 до 150 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:18

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