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“АвтоВАЗ” объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

Компания “АвтоВАЗ” объявила цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross. На территории России новинка станет доступна для покупки с 12 июня.
“АвтоВАЗ” объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

Согласно заявлению пресс-службы “АвтоВАЗ”, LADA Granta Cross отличается особым дизайном, усовершенствованными настройками шасси и наличием защитного обвеса на кузове из прочного пластика. Дорожный просвет авто составляет 198 мм, а также новинку предложат в трех комплектациях. Машины вариаций Classic, Comfort и Luxe оснащены 1,6-литровыми бензиновыми двигателями. Стоимость новинки базового оснащения составляет 554,9 тысяч рублей. Интерьер всех комплектаций LADA Granta Cross оформлен в двухцветной гамме, а именно черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки.

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач. В топовой версии по цене от 618,9 тысяч рублей имеются такие опции, как противотуманные фары, обогрев лобового стекла, круиз-контроль и задние стеклоподъемники, а также датчики дождя и света.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:10

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