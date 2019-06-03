“АвтоВАЗ” объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross





Согласно заявлению пресс-службы “АвтоВАЗ”, LADA Granta Cross отличается особым дизайном, усовершенствованными настройками шасси и наличием защитного обвеса на кузове из прочного пластика. Дорожный просвет авто составляет 198 мм, а также новинку предложат в трех комплектациях. Машины вариаций Classic, Comfort и Luxe оснащены 1,6-литровыми бензиновыми двигателями. Стоимость новинки базового оснащения составляет 554,9 тысяч рублей. Интерьер всех комплектаций LADA Granta Cross оформлен в двухцветной гамме, а именно черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки.LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач. В топовой версии по цене от 618,9 тысяч рублей имеются такие опции, как противотуманные фары, обогрев лобового стекла, круиз-контроль и задние стеклоподъемники, а также датчики дождя и света.