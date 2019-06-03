АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый способ борьбы с непереносимостью глютена
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Hyundai начала продажи лимитированной версии Solaris в России

Компания Hyundai начала в России продажи новой лимитированной версии седана Solaris – Super Series. Стоимость новинки составляет 880 тысяч рублей, общий тираж равен 6 тысячам единиц, купить автомобиль можно до октября 2019 года.
Hyundai начала продажи лимитированной версии Solaris в России

Hyundai Solaris Super Series построена на базе комплектации Comfort, доступной у обычных версий этого седана. Новинка получит дополнительную навигационную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также функцию управления автомобилем прямо из смартфона – Apple CarPlay и Android Auto. Кроме этого лимитированный седан будет иметь климат-контроль, лобовое стекло, оснащенное подогревом, форсунки омывателя и задний парктроник.

Под капотом Hyundai Solaris Super Series будет располагаться безальтернативный 1,6-литровый бензиновый двигатель, способный генерировать 123 лошадиные силы. Водителям предложат на выбор 6-ступечатую автоматическую или механическую коробки переключения передач. Также лимитированный седан получит специальный шильдик с эмблемой Super Series.

Продажи такого Hyundai Solaris начались 3 июня и продлятся до конца октября. За это период южнокорейский автопроизводитель планирует реализовать в России 6 тысяч лимитированных седанов, другой возможности их купить у местных автолюбителей не будет.

Напомним, в первом квартале 2019 года Hyundai продала в РФ 19,4 тысячи автомобилей данной модели, это на 8% меньше прошлого периода.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали об опасности храпа у
В Симферополе 26-летняя девушка погибла
Борис Хвошнянский рассказал о причинах
Минтруд уточнил обязанности
Ученые нашли новый способ борьбы с
Hyundai начала продажи лимитированной
Саша Савельева впервые выступила на
Матвиенко рассказала о гендерном
Галина Польских винит себя в
Эксперты рассказали, как преодолеть
Юлию Барановскую с днем рождения
Ученые добились улучшения элементов
Huawei купила российские технологии
Дочь Кайли Дженнер Сторми срочно
В Приморье таксист убил клиента
Ученые создали алгоритм для определения
В Петербурге двое мужчин осуждены за
Бари Алибасов извинился перед сыном за
РФ призвала Украину не придумывать
Максим Галкин обвинил Андрея Малахова в
Медики рассказали об опасностях,
Мария Кожевникова опубликовала архивное
Златан Ибрагимович забил очередной гол
Медики рассказали, как избежать проблем
GM-АвтоВАЗ продлил действие скидки на
Татьяна Навка мечтает о рождении сына
ESA не исключают, что миссия на Марс
Дочь Юлии Началовой весело танцевала на
Эксперты рассказали о выборе хорошей
Спорткупе Toyota Supra стало доступно
Просмотреть все новости