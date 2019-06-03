Hyundai начала продажи лимитированной версии Solaris в России





Hyundai Solaris Super Series построена на базе комплектации Comfort, доступной у обычных версий этого седана. Новинка получит дополнительную навигационную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также функцию управления автомобилем прямо из смартфона – Apple CarPlay и Android Auto. Кроме этого лимитированный седан будет иметь климат-контроль, лобовое стекло, оснащенное подогревом, форсунки омывателя и задний парктроник.Под капотом Hyundai Solaris Super Series будет располагаться безальтернативный 1,6-литровый бензиновый двигатель, способный генерировать 123 лошадиные силы. Водителям предложат на выбор 6-ступечатую автоматическую или механическую коробки переключения передач. Также лимитированный седан получит специальный шильдик с эмблемой Super Series.Продажи такого Hyundai Solaris начались 3 июня и продлятся до конца октября. За это период южнокорейский автопроизводитель планирует реализовать в России 6 тысяч лимитированных седанов, другой возможности их купить у местных автолюбителей не будет.Напомним, в первом квартале 2019 года Hyundai продала в РФ 19,4 тысячи автомобилей данной модели, это на 8% меньше прошлого периода.