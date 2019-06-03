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В Приморье таксист убил клиента дубинкой за грубые слова

В Приморье осужден водитель такси за убийство дубинкой клиента осенью прошлого года из-за грубых слов. Инцидент произошел в Фокино.
В Приморье таксист убил клиента дубинкой за грубые слова

Таксист поджидал клиента возле местного кафе. Между ними возникла словесная потасовка, в процессе которого пассажир оскорбил водителя. В ответ транспортный служащий достал из багажника дубинку из дерева и несколько раз ударил ею обидчика. Тот получил повреждения локтевой и лучевой костей, а также перелом черепа. От полученных ранений мужчина скончался.

Подозреваемого признали виновным в убийстве и суд назначил тому наказание в виде 10-летнего тюремного заключения, до этого он тоже осуждался за подобное преступление.

Ранее в Иркутске таксист убил сотрудницу ювелирного магазина. Злодеяние он совершил вместе с пособником, когда перевозил жертву из аэропорта. Убив женщину, злоумышленники похитили ее сумку с драгоценными украшениями.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:43

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