В Приморье таксист убил клиента дубинкой за грубые слова
В Приморье осужден водитель такси за убийство дубинкой клиента осенью прошлого года из-за грубых слов. Инцидент произошел в Фокино.
Таксист поджидал клиента возле местного кафе. Между ними возникла словесная потасовка, в процессе которого пассажир оскорбил водителя. В ответ транспортный служащий достал из багажника дубинку из дерева и несколько раз ударил ею обидчика. Тот получил повреждения локтевой и лучевой костей, а также перелом черепа. От полученных ранений мужчина скончался.
Подозреваемого признали виновным в убийстве и суд назначил тому наказание в виде 10-летнего тюремного заключения, до этого он тоже осуждался за подобное преступление.
Ранее в Иркутске таксист убил сотрудницу ювелирного магазина. Злодеяние он совершил вместе с пособником, когда перевозил жертву из аэропорта. Убив женщину, злоумышленники похитили ее сумку с драгоценными украшениями.
Таксист поджидал клиента возле местного кафе. Между ними возникла словесная потасовка, в процессе которого пассажир оскорбил водителя. В ответ транспортный служащий достал из багажника дубинку из дерева и несколько раз ударил ею обидчика. Тот получил повреждения локтевой и лучевой костей, а также перелом черепа. От полученных ранений мужчина скончался.
Подозреваемого признали виновным в убийстве и суд назначил тому наказание в виде 10-летнего тюремного заключения, до этого он тоже осуждался за подобное преступление.
Ранее в Иркутске таксист убил сотрудницу ювелирного магазина. Злодеяние он совершил вместе с пособником, когда перевозил жертву из аэропорта. Убив женщину, злоумышленники похитили ее сумку с драгоценными украшениями.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:43