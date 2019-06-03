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Минтруд уточнил обязанности работодателя в России при ликвидации организации

В Минтруде уточнили обязанности для работодателей в процессе ликвидации того или иного предприятия. В рамках РТК данные законопроекты рассматривались еще 31 мая.
Минтруд уточнил обязанности работодателя в России при ликвидации организации

В рамках заседания представляющий ведомство Всеволод Вуколов подчеркнул, что в прошлом Конституционный суд проинформировал об отсутствии гарантии на средний заработок сотрудникам, снятым с должности в процессе ликвидации фирмы. В связи с этим в ст. 178 Трудового кодекса предусмотрено закрепление обязанности, предоставляющей оставить рабочее место за подопечным на период пребывания им в поисках работы среднего заработка. В связи с этим должно выплачиваться выходное пособие при увольнении, а в случае нетрудоустройства в 15-дневный срок сотрудник в праве запросить предоставление зарплаты.

Максим Топилин подчеркнул, что данные гарантии были прописаны более точно с точки зрения КС. Кроме того, в наличии документ, подразумевающий необходимость для работодателя предоставлять отчет о расчетах с экс-сотрудниками в соответствующий ликвидирующий орган.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:50

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