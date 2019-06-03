В Петербурге двое мужчин осуждены за убийство друга трубой от пылесоса





Инцидент произошел в марте этого года во время распития алкогольных напитков в съемной квартире, находящейся на Костромском проспекте в Санкт-Петербурге. Двое мужчин, вооруженные трубой от пылесоса, набросились на третьего товарища и нанесли ему множество травм. Согласно сведениям прокуратуры, мужчины ударили погибшего свыше 87 раз. В результате избиения спустя сутки гражданин скончался, а его труп подозреваемые вынесли на улицу. На месте преступления было убрано, а после убийства свидетели оказались запуганы. На суде подозреваемые отрицали свою вину, но следствию удалось собрать достаточное количество доказательств для того, чтобы суд Выборгского района признал их виновными.Мужчинам вынесен приговор, согласно которому, они отправятся в колонию строгого режима на срок в 7 лет.