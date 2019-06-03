Матвиенко рассказала о гендерном вопросе и работе наравне с мужчинами





Многие века в политике доминировали исключительно мужские лица, но в последние годы во всем мире данная тенденция переломилась и пошла в обратную сторону, рассказывает Валентина Матвиенко. Все больше руководящих постов в разных странах начинают занимать женщины, в этом председатель Совета Федерации видит много положительных аспектов. Политик отмечает, очень важно, что Россия не отстает от этих процессов, а иногда и возглавляет их.Свое положение Валентина Матвиенко заслужила многими десятилетиями тяжелой работы наравне с мужчинами. Ей никто не давал поблажек, и она их никогда не просила, так как считает, что выбирать надо достойных вне зависимости от их гендерной принадлежности. Именно поэтому политик против назначения женщин на посты без учета их профессиональных и личностных навыков.Валентина Матвиенко уверена, чтобы добиться успеха необходимо быть способной, трудолюбивой, энергичной и инициативной. Также важно иметь силу воли и умение брать на себя ответственность, а затем признавать ошибки. Политик отмечает, принятие решений требует от человека твердости, решимости и иногда жесткости, но при этом совершенно неважно, какой у кого пол.