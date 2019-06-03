Дочь Кайли Дженнер Сторми срочно госпитализировали из-за аллергии

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" попала в медучреждение с ребенком 2 июня после того, как Сторми стало плохо. В настоящее время дочь модели чувствует себя хорошо и уже находится дома вместе с родителями Кайли Дженнер и Трэвисом Скоттом.Об инциденте сообщила своим подписчикам в Instagram сама знаменитость, разместив снимок спящей малышки. В комментарии к кадру сестра Ким Кардашьян рассказала, что ей пришлось провести с дочерью целый день в больнице, но сейчас со Сторми "на 100% все в порядке". Напоследок модель пожелала, чтобы Бог благословил всех матерей с больными детьми. "Любви вам и позитивной энергетики", - написала звезда подиума.