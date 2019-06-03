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Дочь Кайли Дженнер Сторми срочно госпитализировали из-за аллергии

Маленькая дочь знаменитой модели Кайли Дженнер была срочно госпитализирована в больницу из-за аллергии. У 15-месячной Сторми случился анафилактический шок.

Дочь Кайли Дженнер Сторми срочно госпитализировали из-за аллергии

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" попала в медучреждение с ребенком 2 июня после того, как Сторми стало плохо. В настоящее время дочь модели чувствует себя хорошо и уже находится дома вместе с родителями Кайли Дженнер и Трэвисом Скоттом.

Об инциденте сообщила своим подписчикам в Instagram сама знаменитость, разместив снимок спящей малышки. В комментарии к кадру сестра Ким Кардашьян рассказала, что ей пришлось провести с дочерью целый день в больнице, но сейчас со Сторми "на 100% все в порядке". Напоследок модель пожелала, чтобы Бог благословил всех матерей с больными детьми. "Любви вам и позитивной энергетики", - написала звезда подиума.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:48

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