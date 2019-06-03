РФ призвала Украину не придумывать нового по урегулированию ситуации на Донбассе





Как рассказал Песков, ныне важно понять отношение новых властей в Киеве к имеющимся договоренностям, и то, станет ли команда Владимира Зеленского налаживать прямой диалог с представителями ЛДНР. Песков отметил необходимость не придумывать новых идей в этом плане, так как «все написано на бумаге».До этого новый глава СНБО Александр Данилюк заявил, что очередная встреча в нормандском формате может пойти в середине лета. По его словам, Киев намерен вскоре изменить состав представителей государства в контактной группе по урегулированию конфликта.