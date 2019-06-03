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РФ призвала Украину не придумывать нового по урегулированию ситуации на Донбассе

РФ призвала Украину не придумать новых идей по урегулированию сложной обстановки на Донбассе, а использовать Минские соглашения. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
РФ призвала Украину не придумывать нового по урегулированию ситуации на Донбассе

Как рассказал Песков, ныне важно понять отношение новых властей в Киеве к имеющимся договоренностям, и то, станет ли команда Владимира Зеленского налаживать прямой диалог с представителями ЛДНР. Песков отметил необходимость не придумывать новых идей в этом плане, так как «все написано на бумаге».

До этого новый глава СНБО Александр Данилюк заявил, что очередная встреча в нормандском формате может пойти в середине лета. По его словам, Киев намерен вскоре изменить состав представителей государства в контактной группе по урегулированию конфликта.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:25

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