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Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Китайская корпорация Huawei купила российские технологии распознавания лиц. Одной из сторон завершенной сделки выступают две дочки компании из Поднебесной, а второй – ООО «Вокорд», она передаст «Игл Софтлаб» и часть сотрудников.
Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Сделка была оформлена и закрыта в мае, данную информацию подтвердили официальные представители Huawei, но отказались сообщать подробности. Теперь владельцами компании «Игл Софтклаб» выступают две «дочки» китайской корпорации – из России и Гонконга. В результате сделки они получили технологии распознавании лиц и другие решения, а также часть сотрудников. Изначально «Игл софтклаб» принадлежала ООО «Вокорд».

Какие конкретно технологии и с какой целью были куплены Huawei – пока неизвестно. ООО «Вокорд» занимается профессиональными системами видеонаблюдения и биометрической идентификации, для этого используются возможности искусственного интеллекта. Технологии данной компании используются в 2 тысячах коммерческих и государственных организацияй, а также проектах «Безопасный город» в РФ и других странах. Разработки «Вокорд» способны следить не только за людьми, но и за дорожным потоком. Компания разрабатывала методы анализа и прогнозирования движение автомобилей. Ее стоимость оценивается в 50-100 млн долларов.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:55

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