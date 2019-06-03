Huawei купила российские технологии распознавания лиц





Сделка была оформлена и закрыта в мае, данную информацию подтвердили официальные представители Huawei, но отказались сообщать подробности. Теперь владельцами компании «Игл Софтклаб» выступают две «дочки» китайской корпорации – из России и Гонконга. В результате сделки они получили технологии распознавании лиц и другие решения, а также часть сотрудников. Изначально «Игл софтклаб» принадлежала ООО «Вокорд».Какие конкретно технологии и с какой целью были куплены Huawei – пока неизвестно. ООО «Вокорд» занимается профессиональными системами видеонаблюдения и биометрической идентификации, для этого используются возможности искусственного интеллекта. Технологии данной компании используются в 2 тысячах коммерческих и государственных организацияй, а также проектах «Безопасный город» в РФ и других странах. Разработки «Вокорд» способны следить не только за людьми, но и за дорожным потоком. Компания разрабатывала методы анализа и прогнозирования движение автомобилей. Ее стоимость оценивается в 50-100 млн долларов.