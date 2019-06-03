Саша Савельева впервые выступила на сцене после рождения сына

Певица вышла на сцену и спела на дне рождения подруги. Перед зрителями Савельева предстала в длинном полупрозрачном наряде белого цвета, который отлично подчеркнул телосложение молодой матери. Ее сын появился на свет в марте, но уже за небольшой период времени знаменитость смога прийти в форму благодаря генетическим данным и медицинскому корсету.Ранее продюсер «Фабрики» Игорь Матвиенко заявил, что Саше Савельевой, возможно, придется уйти из коллектива, с которым певица не выступала год в связи с беременностью. Тот же продюсер сообщил о предстоящем кастинге новой вокалистки для группы. Исполнительница может уйти из «Фабрики», так как ей не подходит сложный гастрольный график поп-команды, и начать сольную карьеру.