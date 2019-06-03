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Галина Польских винит себя в произошедшем ДТП с ее внуком Филиппом Шеббо

Актриса Галина Польских в новом интервью поделилась подробностями о трагедии с участием внука. Филипп Шеббо попал в ДТП на мотоцикле и медики боролись за его жизнь, а актриса до сих пор винит себя в произошедшей аварии.
Галина Польских винит себя в произошедшем ДТП с ее внуком Филиппом Шеббо

Звезда фильма “Я шагаю по Москве” Галина Польских относится к внуку Филиппу Шаббо с особой любовью, поскольку воспитывала его без посторонней помощи до пяти лет. Повзрослев ее внук начал увлекаться инженерией и мечтал о работе проектировщика мотоциклов. В университете Британии он учился на желаемом факультете, а затем у него появился первый “железный конь”. Летом 2011 года 19-летний Филипп Шаббо ранним утром не справился с управлением, столкнувшись с отбойником. Медики сообщили семье, что он будет жить, однако ногу придется ампутировать из-за многочисленных травм. Галина Польских винит себя в случившемся, поскольку помнит, что его друзья говорили о неисправности в колесе до аварии.
Галина Польских винит себя в произошедшем ДТП с ее внуком Филиппом Шеббо

Сейчас 79 летняя актриса продолжает сниматься в кино, часто проводит время на даче с внуком и дочерьми. Звезда помогает семье и живет воспоминаниями, а также отмечает, что будущее в руках молодежи.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:24

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