Галина Польских винит себя в произошедшем ДТП с ее внуком Филиппом Шеббо





Звезда фильма “Я шагаю по Москве” Галина Польских относится к внуку Филиппу Шаббо с особой любовью, поскольку воспитывала его без посторонней помощи до пяти лет. Повзрослев ее внук начал увлекаться инженерией и мечтал о работе проектировщика мотоциклов. В университете Британии он учился на желаемом факультете, а затем у него появился первый “железный конь”. Летом 2011 года 19-летний Филипп Шаббо ранним утром не справился с управлением, столкнувшись с отбойником. Медики сообщили семье, что он будет жить, однако ногу придется ампутировать из-за многочисленных травм. Галина Польских винит себя в случившемся, поскольку помнит, что его друзья говорили о неисправности в колесе до аварии.Сейчас 79 летняя актриса продолжает сниматься в кино, часто проводит время на даче с внуком и дочерьми. Звезда помогает семье и живет воспоминаниями, а также отмечает, что будущее в руках молодежи.