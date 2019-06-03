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Юлию Барановскую с днем рождения букетом первым поздравил сын Артем

Известная российская телеведущая Юлия Барановская 3 июля празднует свое 39-летие. Знаменитость откровенно рассказала о своих свежих впечатлениях от этого дня и отметила, что первый букет она получила от старшего сына Артема.
Юлию Барановскую с днем рождения букетом первым поздравил сын Артем

Об этом Юлия Барановская сообщила на странице в Instagram. Телеведущая рассказала, что родилась вечером 3 июля и каждый год ее мать заводит будильник на это время, а затем радостно поздравляет дочку с праздником. В это раз данная семейная традиция повторилась, чему сама звезда сильно рада. Бывшая жена Андрея Аршавина отметила, что очень часто она не знает, что загадать на свой день рождения, у нее путаются мысли и возникают сомнения, но в этом году все иначе. «Сегодня, впервые за долгое время, я проснулась и поняла, что я четко знаю, чего я хочу», - пишет телеведущая.

Юлия Барановская рассказала о том, что первый праздничный букет она получила от своего старшего сына Артема. Для этого он выбрал композицию из ее любимых пионов, чем сильно тронул ее сердце.

Также Юлия Барановская упомянула о загадочном человеке, позвонившем ей самым первым, сразу после 00:00. «Я увидела на своем экране тот номер, который хотела», - написала знаменитость и поставила смайлик с сердечками вместо глаз. Телеведущая не стала уточнять или даже намекать о ком идет речь. Подписчики поздравили звезду с днем рождения и пожелали ей и ее семье счастья.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:10

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