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Бари Алибасов извинился перед сыном за распространение неправдивой информации о нем

Музыкант Бари Алибасов извинился перед сыном за распространение неправдивой информации о нем. Соответствующий пост артист разместил на своей странице в сети Instagram.
Бари Алибасов извинился перед сыном за распространение неправдивой информации о нем

Накануне Бари Алибасов обратился к старшему сыну, попросив прощения за слова, сказанные во время шоу “Звезды сошлись”. Музыкант признался, что редакторы настойчиво рекомендовали поддержать бывшую жену наследника, поэтому он сказал, что сын редко навещает отца. Однако на самом деле, по заявлению звезды, Бари Алибасов-младший минимум трижды в неделю приходит к нему, чтобы помочь по дому или навести порядок в аккаунтах в соцсетях. Алибасов попросил прощения за свои слова, что поклонники назвали проявлением характера сильной личности. Музыканта назвали смелым и любящим, поскольку он смог публично признать свои ошибки.

На данный момент неизвестно, как Бари Алибасов-младший отреагировал на слова отца. Однако публика прогнозирует окончание публичных склоков в звездной семье.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:33

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