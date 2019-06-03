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Максим Галкин обвинил Андрея Малахова в распространении фейков о его семье

Максим Галкин разместил в Сети обращение к СМИ в связи со слухами о строительстве особняка на Кипре. На просторах профиля в Instagram артист опроверг сведения и высказался о деятельности Андрея Малахова.
Максим Галкин обвинил Андрея Малахова в распространении фейков о его семье

В публикации Галкин признался, что журнал его коллеги по цеху Андрея Малахова распространяет лживые сведения. В частности, появились слухи о строительстве особняка на Кипре для семьи шоумена и Пугачевой, что опроверг телеведущий. Артист объяснил, что он не сотрудничает с местным агентством недвижимости и не владеет особняками на Кипре. Галкин подозревает, что среди тех, кто попросил с ним сфотографироваться на острове, был подставной человек, фотография с которым стала единственным доказательством издания. Звезда экранов также обратился к Малахову, назвав его главным сплетником страны и отметив, что он создал в своих телешоу “лживый балаган”. Автор поста настоял на том, чтобы его семью не вовлекали в неправдивые истории.

Муж Примадонны также опроверг слухи о строительстве часовни на своем участке в поселке Грязь, где планирует возвести только беседку. Галкин отметил, что собирается пить чай с утра на природе и не намерен читать отечественные газеты.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:18

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