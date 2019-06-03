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Эксперты рассказали, как преодолеть перфекционизм в сексе

Согласно статистике, половина людей переживают о несоответствии сексуальных желаний с реальностью, что приводит к чувству внутреннего дискомфорта. Эксперты рассказали, как преодолеть склонность к перфекционизму в сексе.
Эксперты рассказали, как преодолеть перфекционизм в сексе

Перфекционизм - это убеждённость, что конечный результат не будет соответствовать желаемому, поэтому такой исход пресекается на корню. Согласно статистике, более половины людей во всем мире в той или иной мере переживают перед половым актом. Основной причиной неуверенности является несоответствие надуманным критериям, что приводит к чувству внутреннего дискомфорта.

Первым шагом в решении этой проблемы будет осознание её присутствия, после чего будет проще продвигаться дальше. Для развития следует научиться принимать себя, не задавая повышенных требований к своему телу и не ожидая от партнера невероятного. В этом может помощь медитация. После осознания причин возникновения перфекционизма в сексе человек сможет устранить их, что в свою очередь избавит от чувства внутреннего дискомфорта и позволит максимально насладиться процессом.

Эксперты утверждают, что все проблемы в голове человека, и они являются выдуманными, поэтому небольшой психологический анализ избавит от навязчивых идей и позволит двигаться дальше. В некоторых случаях в решении проблемы поможет специалист, который сможет правильно расставить приоритеты и направить мысли в нужное русло.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:18

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