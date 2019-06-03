Ученые добились улучшения элементов новых солнечных батарей





Над проектом работали ученые НИТУ МИСиС и нескольких других вузов. Эффективной заменой стандартному кремнию были признаны перовскитные материалы, которые используются при изготовлении набирающих популярность солнечных батарей. Их главным недостатком являлась нестабильность, что ученые исправили прослойкой иодида меди. Указанный материал отличается отсутствием изменений под воздействием света, что позволяет улучшить концентрацию положительных зарядов и снизить количество дефектов.Иодид меди стал доступным и простым в применении материалом, который повысил стабильность солнечных батарей на 40%, а КПД увеличился до 15,2%. Толщина готового элемента в итоге сократилась в десятки раз по сравнению с кремниевыми вариантами.