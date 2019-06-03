Златан Ибрагимович забил очередной гол ударом через себя

Златан Ибрагимович уже не раз в своей карьере отличался фантастическими голами через себя, и, судя по всему, 37-летний футболист не растерял былого умения. К 84 минуте команда шведа проигрывала со счетом 0:2 на своем поле, поэтому только его результативного удара через себя не хватило для того, чтобы свести матч хотя бы в ничью.Это не помешало Златану Ибрагимовичу в очередной раз стать звездой Сети. Удар футболиста через себя привлек внимание любителей данного вида спорта из разных концов мира. Поклонники шведа в очередной раз отметили, что их любимец не потерял форму и даже в 37-летнем возрасте способен забивать такие красивые голы.Напомним, «Лос-Анджелес Гэлакси» находятся на втором месте в таблице Западной конференции, на счету команды 28 очков в 16 матчах. Их соперник по недавнему поединку «Нью-Ингленд Революшин» занимает лишь 11 строчку, их результат – 16 очков. Сам Златан Ибрагимович является вторым бомбардиром чемпионата, на его счету 11 взятий ворот в 12 матчах. Первое место за бомбардиром Карлосом Веле, за 16 игр он забил 16 голов.