Златан Ибрагимович забил очередной гол ударом через себя
Футболист Златан Ибрагимович забил свой очередной фантастический гол через себя. Данное взятие ворот случилось на 84 минуте матча клуба «Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступает швед, против «Нью-Ингленд Революшин», но результативный удар звезды не спас его команду, она проиграла 1:2 на собственном поле.
Златан Ибрагимович уже не раз в своей карьере отличался фантастическими голами через себя, и, судя по всему, 37-летний футболист не растерял былого умения. К 84 минуте команда шведа проигрывала со счетом 0:2 на своем поле, поэтому только его результативного удара через себя не хватило для того, чтобы свести матч хотя бы в ничью.
Это не помешало Златану Ибрагимовичу в очередной раз стать звездой Сети. Удар футболиста через себя привлек внимание любителей данного вида спорта из разных концов мира. Поклонники шведа в очередной раз отметили, что их любимец не потерял форму и даже в 37-летнем возрасте способен забивать такие красивые голы.
Напомним, «Лос-Анджелес Гэлакси» находятся на втором месте в таблице Западной конференции, на счету команды 28 очков в 16 матчах. Их соперник по недавнему поединку «Нью-Ингленд Революшин» занимает лишь 11 строчку, их результат – 16 очков. Сам Златан Ибрагимович является вторым бомбардиром чемпионата, на его счету 11 взятий ворот в 12 матчах. Первое место за бомбардиром Карлосом Веле, за 16 игр он забил 16 голов.
Златан Ибрагимович уже не раз в своей карьере отличался фантастическими голами через себя, и, судя по всему, 37-летний футболист не растерял былого умения. К 84 минуте команда шведа проигрывала со счетом 0:2 на своем поле, поэтому только его результативного удара через себя не хватило для того, чтобы свести матч хотя бы в ничью.
Это не помешало Златану Ибрагимовичу в очередной раз стать звездой Сети. Удар футболиста через себя привлек внимание любителей данного вида спорта из разных концов мира. Поклонники шведа в очередной раз отметили, что их любимец не потерял форму и даже в 37-летнем возрасте способен забивать такие красивые голы.
Напомним, «Лос-Анджелес Гэлакси» находятся на втором месте в таблице Западной конференции, на счету команды 28 очков в 16 матчах. Их соперник по недавнему поединку «Нью-Ингленд Революшин» занимает лишь 11 строчку, их результат – 16 очков. Сам Златан Ибрагимович является вторым бомбардиром чемпионата, на его счету 11 взятий ворот в 12 матчах. Первое место за бомбардиром Карлосом Веле, за 16 игр он забил 16 голов.
😍🔥 ¡Golazo de chilena de @Ibra_official!— LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) 3 июня 2019 г.
Nunca cambies, Ibracadabra 🎩pic.twitter.com/HO9QxF38M5
Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:55