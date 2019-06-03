Ученые создали алгоритм для определения семейного статуса человека по его активности в Сети
Ученые из университета ИСМО создали алгоритм, который позволяет определить семейное положение человека благодаря анализу его активности в Интернете. Основным критерием подсчетов программы является количество поставленных лайков в социальных сетях.
Алгоритм был создан на основании результатов проведенного исследования, в результате которого обнаружилась закономерность между количеством поставленных лайков и социальным статусом респондента. Точность программы составляет 86 процентов, что является очень высоким показателем.
Изначально программа создавалась для установления психологического типа человека. С помощью алгоритма она проверяет все социальные страницы субъекта исследования и делает определенный вывод, основываясь на действиях исследуемого. Планировалось использовать приложение в кадровой сфере для проверки потенциальных работников. Однако в данный момент неизвестно, будет ли применена программа по назначению.
Алгоритм был создан на основании результатов проведенного исследования, в результате которого обнаружилась закономерность между количеством поставленных лайков и социальным статусом респондента. Точность программы составляет 86 процентов, что является очень высоким показателем.
Изначально программа создавалась для установления психологического типа человека. С помощью алгоритма она проверяет все социальные страницы субъекта исследования и делает определенный вывод, основываясь на действиях исследуемого. Планировалось использовать приложение в кадровой сфере для проверки потенциальных работников. Однако в данный момент неизвестно, будет ли применена программа по назначению.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:41