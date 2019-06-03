Ученые создали алгоритм для определения семейного статуса человека по его активности в Сети





Алгоритм был создан на основании результатов проведенного исследования, в результате которого обнаружилась закономерность между количеством поставленных лайков и социальным статусом респондента. Точность программы составляет 86 процентов, что является очень высоким показателем.Изначально программа создавалась для установления психологического типа человека. С помощью алгоритма она проверяет все социальные страницы субъекта исследования и делает определенный вывод, основываясь на действиях исследуемого. Планировалось использовать приложение в кадровой сфере для проверки потенциальных работников. Однако в данный момент неизвестно, будет ли применена программа по назначению.