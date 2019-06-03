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Медики рассказали об опасностях, подстерегающих детей на даче

Департамент здравоохранения предупреждает об опасностях, которые могут поджидать детей на даче. В списке оказались костры, колодцы, электрощиты, газонокосилки и химические средства.
Медики рассказали об опасностях, подстерегающих детей на даче

Эксперты советуют родителям хранить в надежном месте предметы повышенной опасности и не допускать туда детей. В частности, серьезные травмы могут нанести электрощиты, всевозможные электроприборы, не закрытые предварительно колодцы, костры и орудия, предназначенные для обработки земли. Транспортные средства тоже могут нанести вред, а также дети рискуют травмироваться на открытых водоемах. Взрослым нужно следить за детьми, которые не умеют плавать, но плескаются у берега. Ребенка нельзя отпускать на рыбалку к водоему, который расположен в зоне ЛЭП, поскольку есть большая вероятность пострадать от линий электропередач даже не прикасаясь к ним.

Маленькие дети могут демонстрировать интерес к садовому инвентарю, поэтому такие инструменты рекомендуется хранить в отдельных помещениях. В последние годы популярными стали жидкости для розжига, с которыми нужно уметь правильно обращаться. Медики зафиксировали увеличение количества ожогов, которые были получены во время использования таких жидкостей при открытом огне.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:10

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