Медики рассказали об опасностях, подстерегающих детей на даче





Эксперты советуют родителям хранить в надежном месте предметы повышенной опасности и не допускать туда детей. В частности, серьезные травмы могут нанести электрощиты, всевозможные электроприборы, не закрытые предварительно колодцы, костры и орудия, предназначенные для обработки земли. Транспортные средства тоже могут нанести вред, а также дети рискуют травмироваться на открытых водоемах. Взрослым нужно следить за детьми, которые не умеют плавать, но плескаются у берега. Ребенка нельзя отпускать на рыбалку к водоему, который расположен в зоне ЛЭП, поскольку есть большая вероятность пострадать от линий электропередач даже не прикасаясь к ним.Маленькие дети могут демонстрировать интерес к садовому инвентарю, поэтому такие инструменты рекомендуется хранить в отдельных помещениях. В последние годы популярными стали жидкости для розжига, с которыми нужно уметь правильно обращаться. Медики зафиксировали увеличение количества ожогов, которые были получены во время использования таких жидкостей при открытом огне.