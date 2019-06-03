Медики рассказали, как избежать проблем с кишечником в летнее время





Риск возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом увеличивается из-за обезвоживания организма. В результате воздействия высоких температур человеческое тело теряет много жидкости, что негативно сказывается на кишечнике. Специалисты рекомендуют пить не менее восьми чашек воды в день, чтобы компенсировать потери.Также для нормальной работы ЖКТ очень полезны молочные продукты, поскольку они содержат большое количество витаминов и минералов. Однако употреблять их можно только тем людям, у которых нормально усваивается лактоза. В противном случае стоит четко контролировать дозировку.Кроме этого следует уменьшить количество алкоголя, кофе и газированной воды, поскольку они раздражают стенки желудка и приводят к сбоям в работе ЖКТ. Также необходимо снизить количество приправ, добавляемых в блюда. Лучше употреблять больше овощей и фруктов, поскольку такое питание не только хорошо скажется на желудочно-кишечном тракте, но и на всем организме.