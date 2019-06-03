GM-АвтоВАЗ продлил действие скидки на внедорожник Chevrolet Niva в июне





При сдаче старого автомобиля официальным дилерам и покупке Chevrolet Niva можно получить скидку на данный автомобиль в размере 30 тысяч рублей. В том случае, если покупатель желает приобрести Chevrolet Niva L, то данная сумма увеличится на 20 тысяч. Так действует программа «Трейд-ин».Существует и другая – «Скидки при покупке в кредит». В данном случае экономия будет составлять 35 тысяч рублей. Для этого необходимо оформить кредит через один из банков партнеров GM-АвтоВАЗ: «ВТБ», «Совкомбанк» и «Сетелем Банк». Следует отметить, что возможность сдачи старого авто доступна и юридическим и физическим лицам, а вот получение льготного кредита - только последним.Сейчас Chevrolet Niva можно приобрести за сумму от 680 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит начальную комплектацию L. Самая дорогая версия отечественной модели – GLC, обойдется куда дороже. За нее производитель просит уже 799 тысяч.Напомним, базовая Chevrolet Niva имеет антиблокировочную систему тормозов, подушку безопасности водителя и экстренное реагирование «ЭРА-ГЛОНАСС». Комплектация GLC может похвастаться дополнительной шумоизоляцией.