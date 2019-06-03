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Мария Кожевникова опубликовала архивное фото самой первой фотосессии

Известная актриса Мария Кожевникова опубликовала в своем аккаунте Instagram архивное фото с первой в своей жизни фотосессии. На снимке артистке примерно 16-17 лет.
Мария Кожевникова опубликовала архивное фото самой первой фотосессии

Мария Кожевникова позирует в красном отбегающем платье с украшениями на шее. Как рассказала актриса, это её первая профессиональная фотосессия и ей тогда было 16-17 лет. Большинство пользователей отметили её невероятный внешний вид. Подписчики сообщили, что она совсем не изменилась, а некоторые и вовсе подумали об обыкновенной смене имиджа, не понимая давности сделанного снимка.

Однако не всегда пользователи Сети положительно реагировали на посты Марии Кожевниковой. Не так давно звезда опубликовала снимок без макияжа, предположив, что в таком образе выгладит значительно моложе. Но многие подписчики не согласились с таким утверждением и дали актрисе 40 лет.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:02

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