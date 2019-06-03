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Ксении Собчак напомнили, что весь негатив может вернуться ее детям

Эпатажной тележурналистке Ксении Собчак напомнили, что в мире всегда работал закон бумеранга и, в конечном счете, весь негатив может вернуться ее наследникам. Отметим, что новый пост светской дамы, в котором она процитировала одного из основателей современной теоретической физики Альберта Эйншейна, в очередной раз в пух и прах раскритиковали фолловеры.

Ксении Собчак напомнили, что весь негатив может вернуться ее детям

Нужно сказать, что после того, как Ксения презентовала миру свежий выпуск «Осторожно, Собчак!», все что бы она не публиковала у себя на странице в Instagram неизбежно сводится к шоу и ее оскорблениям в адрес поющей телеведущей реалити-шоу «Дом-2».

Вот и свежая фотография Собчак, под которой она процитировала Эйнштейна, не стала исключением. Отметим, что лишь некоторые подписчики Ксении посчитали, что телезнаменитость вдруг превратилась в самокритика и назвали свежий пост звезды «первым этапом» на пути к исцелению.

Впрочем, большая часть пользователей Сети продолжили безжалостно нелицеприятно высказываться в адрес Собчак. По мнению читателей, именно светская дама может стать причиной того, что грузинского модельера могут лишить работы.

Ксении Собчак напомнили, что весь негатив может вернуться ее детям

Как бы то ни было, но больше всего внимания привлекли комментарии, в которых подписчики напоминают Собчак о том, что весь негатив может рано или поздно вернуться ее наследникам.

«Собчак, а ты веришь в закон бумеранга? Думаю, что нет, ведь тогда бы думала, что ты делаешь!», «Ксюш, подумай наконец о Платоне!» - пишут пользователи Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:57

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