Ксении Собчак напомнили, что весь негатив может вернуться ее детям

«Собчак, а ты веришь в закон бумеранга? Думаю, что нет, ведь тогда бы думала, что ты делаешь!», «Ксюш, подумай наконец о Платоне!» - пишут пользователи Сети.

Нужно сказать, что после того, как Ксения презентовала миру свежий выпуск «Осторожно, Собчак!», все что бы она не публиковала у себя на странице в Instagram неизбежно сводится к шоу и ее оскорблениям в адрес поющей телеведущей реалити-шоу «Дом-2».Вот и свежая фотография Собчак, под которой она процитировала Эйнштейна, не стала исключением. Отметим, что лишь некоторые подписчики Ксении посчитали, что телезнаменитость вдруг превратилась в самокритика и назвали свежий пост звезды «первым этапом» на пути к исцелению.Впрочем, большая часть пользователей Сети продолжили безжалостно нелицеприятно высказываться в адрес Собчак. По мнению читателей, именно светская дама может стать причиной того, что грузинского модельера могут лишить работы.Как бы то ни было, но больше всего внимания привлекли комментарии, в которых подписчики напоминают Собчак о том, что весь негатив может рано или поздно вернуться ее наследникам.