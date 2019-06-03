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Дочь Юлии Началовой весело танцевала на фонтане в Турции

В Сети появилась видео, на котором дочь Юлии Началовой Вера Алдонина танцует в фонтане на турецком курорте. При этом девочка перебывает в отличном настроении.
Дочь Юлии Началовой весело танцевала на фонтане в Турции

Вера Алдонина отдыхает вместе со своим отцом, братом и мачехой. Вся семья сейчас находится на отдыхе в Турции, где последнее время работает тренером Евгений Алдонин. Жена Алдонина Ольга опубликовала Stories на своей странице Instagram, на котором видно как дочь Юлии Началовой весело танцует в фонтане вместе со своим младшим братом.

Поклонники покойной певицы рады, что Вера Алдонина смогла пережить преждевременную кончину своей матери и старается жить дальше. В свою очередь вся семья окружила её заботой и максимально поддерживает девочку.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в одной из Московских больниц в результате абсцесса. Похоронили певицу 21 марта.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:18

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