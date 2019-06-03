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Эксперты рассказали о выборе хорошей позы при сидячей работе

В последние годы все больше людей начинают работать дома или в офисе, поэтому большую часть дня они сидят. Эксперты рассказали о выборе хорошей позы, позволяющей не только не испытывать дискомфорт, но и не вредить своему здоровью.
Эксперты рассказали о выборе хорошей позы при сидячей работе

В данном вопросе существует одно простое правило: чем больше во время сидячей работы приходится напрягать мышцы для сохранней положения тела – тем хуже, и наоборот. Поэтому человек, работающий дома или в офисе, должен выбирать позу, что позволяет ему одновременно чувствовать себя комфортно и не тратить на ее поддержание много усилий. Чрезмерное напряжение не только утомит мышцы, но и приведет к нагрузке на суставы и позвоночник.

Эксперты отмечают, самый точный сигнал о неудобной позе при сидячей работе – это частое ерзание. Человек не будет этого делать, если его все устраивает, наоборот, такие движения говорят о том, что он лишь пытается найти удобное положение.

Существует несколько «классических» поз для сидячей работы. Первая из них: ноги согнуты в коленях и образуют угол 90 градусов, руки с локтями находятся на столе, а кисти прямые. Спина и голова в этот момент должны быть ровными, но допускается небольшое отклонение вперед или назад. Данную позу можно заменять на следующую: тело наклонено вперед, человек локтями опирается на стол, а ноги в этот момент слегка поджимает под себя. Иногда стоит просто откинуться на спинку стула и отдохнуть, это позволит расслабить позвоночник и мышцы.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:10

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