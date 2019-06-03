Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась, что «прибавка в возрасте» лишь немного сказалась на ней

«… Да и в шкафу смена вещей произошла значительная... Нет мини, платья чуть ниже колена, либо чуть выше. Утепленные колготки заняли целую полку…» - призналась Александра.

Вчера звезда «Дома-2» поздравила себя с именинами. Саша разместила у себя на странице в Instagram свежий пост, в котором указала на то, что стареет, однако речь идет не о внешних переменах, а о внутренних. Как утверждает Гозиас, «прибавка в возрасте» нисколько ее не тревожит, ведь никаких радикальных перемен во внешнем виде у нее так и не произошло. К слову, на это тоже указали и подписчики Саши. Зато есть, по словам экс-участницы «Дома-2», другие моменты, которые изменились в ней.По словам Гозиас, она стала довольно быстро уставать и именно поэтому рано старается ложиться спать. Сейчас Александра меньше уделяет времени ночным посиделкам, а ее вкусы в еде и вовсе сосредоточились на правильном питании.Несмотря на небольшие изменения, Гозиас убеждена, что у нее по-прежнему горят глаза жизнью, ее действия такие же азартны, а в поступках присутствует ребячество. К слову, интернет-пользователи поспешили поздравить Сашу с днем рождения и пожелали ей оставаться и дальше такой яркой и искренней.