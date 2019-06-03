В России стартовали продажи нового KIA Soul





Автомобиль KIA Soul доступен для российских покупателей в 11 комплектациях. Самая дешёвая версия стоит 1 029 000 рублей. При этом максимально заряженная модификация обойдется от 1 629 900 рублей. В независимости от комплектации в автомобиле установлено шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, дисковые тормоза на всех колесах, помощник при старте на подъёме, система курсовой устойчивости, ассистент экстренного торможения и ABS.На выбор покупателя доступны два бензиновых мотора объёмом 1,5 и 2 литра мощностью 123 и 150 лошадиных силы соответственно. Также на спортивной версии установлен 1,6-литровый дизельный турбодвигатель мощностью 200 лошадиных силы. Все модели имеют габариты 4197 x 1801 x 1600 миллиметров. По желанию клиента модификации могут быть изменены.