АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Кофе оказался не таким вредным для артерий
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

В России стартовали продажи нового KIA Soul

В России стартовали продажи нового автомобиля KIA Soul третьего поколения, который был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе еще в 2018 году. Цена на транспортное средство стартует от миллиона рублей.
В России стартовали продажи нового KIA Soul

Автомобиль KIA Soul доступен для российских покупателей в 11 комплектациях. Самая дешёвая версия стоит 1 029 000 рублей. При этом максимально заряженная модификация обойдется от 1 629 900 рублей. В независимости от комплектации в автомобиле установлено шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, дисковые тормоза на всех колесах, помощник при старте на подъёме, система курсовой устойчивости, ассистент экстренного торможения и ABS.

На выбор покупателя доступны два бензиновых мотора объёмом 1,5 и 2 литра мощностью 123 и 150 лошадиных силы соответственно. Также на спортивной версии установлен 1,6-литровый дизельный турбодвигатель мощностью 200 лошадиных силы. Все модели имеют габариты 4197 x 1801 x 1600 миллиметров. По желанию клиента модификации могут быть изменены.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спорткупе Toyota Supra стало доступно
«Ходить пока трудно»: Иосиф Пригожин
Ученые заявили о связи между временем
Сотрудники Роскачества оценили работу
Ханна опубликовала в Сети трогательный
В Воронеже жители хотят воздвигнуть
На видео показали прототип смартфона
В Сети опубликованы фото особняка
В России стартовали продажи нового KIA
Ксении Собчак напомнили, что весь
Сына Олега Газманова признали лучшим
Специалисты составили рейтинг
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась,
Ученые: Кофе оказался не таким вредным
В Брянске иномарка на переходе сбила
Саша Зверева раскритиковала Анну
Эксперты назвали страны, где российские
Дмитрий Тарасов продолжает отказываться
Инновационная терапия замедлила
Эксперты рассказали о страховании жилья
Переливание крови при лечении рака
Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия
Смарт-часы Apple Watch 3 неожиданно
Бывший воздыхатель Ольги Бузовой Олег
Регина Тодоренко учит своего
Высокое содержание жира в организме
Ученые выявили согревающее влияние
Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук показала
Ольга Серябкина опубликовала постельный
Samsung анонсировала ноутбуки Notebook
Просмотреть все новости