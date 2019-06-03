Спорткупе Toyota Supra стало доступно для заказа в России





Речь о Toyota Supra A90 Edition 1. Данная версия спорткара будет отличатся от обычной эксклюзивным цветом кузова, серой эмалью StormGray с матовым эффектом, 19-дюймовыми черными колесными дисками и интерьером, чья отделка включается в себя красную кожу.Новая Toyota Supra получила заметно обновленный дизайн, более плавные линии и удлиненный передок. Спорткар имеет низкий центр тяжести, жесткий кузов, отношение колеи к базе колес равное 1,5 и распределение веса между передней и задней осью 50:50. Подобные характеристики вместе с активным спортивным дифференциалом и адаптивной подвеской делают автомобиль устойчивым даже во время вхождения в крутой поворот на большой скорости. В российских версиях под капотом Toyota Supra скрывается безальтернативный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель, способный генерировать 340 лошадиных сил.Для того, чтобы зарезервировать данный спорткар, жителю РФ необходимо внести предоплату в размере 150 или 300 тысяч рублей, а затем в течении 7 дней прийти в один из дилерских центров и заключить договор покупки. Вместе с тем владелец получит 5 лет расширенной программы «Помощь на дороге».