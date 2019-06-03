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В Брянске иномарка на переходе сбила мать с ребенком

В Брянске иномарка совершила наезд на мать с двухлетним ребенком на руках. Как сообщается в пресс-ведомстве ОГИБДД по городу, девочка вследствие указанного инцидента не пострадала.
В Брянске иномарка на переходе сбила мать с ребенком

ДТП отмечено, по имеющимся сведениям, 2 июня в Советском районе Брянска. Наезд зафиксирован в 17:00 около дома №31, находящегося по улице Урицкого. Женщина 26-лет пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не оборудованному светофором, вместе с двухлетней дочерью на руках. Со стороны улицы Калинина ехала иномарка Nissan Almera, водитель которой допустил наезд на пешехода.

Вследствие наезда женщина получила ушиб и ссадины носа и ноги, а ее ребенок травмирован не был. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку.



 
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Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:28

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