В Брянске иномарка на переходе сбила мать с ребенком





ДТП отмечено, по имеющимся сведениям, 2 июня в Советском районе Брянска. Наезд зафиксирован в 17:00 около дома №31, находящегося по улице Урицкого. Женщина 26-лет пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не оборудованному светофором, вместе с двухлетней дочерью на руках. Со стороны улицы Калинина ехала иномарка Nissan Almera, водитель которой допустил наезд на пешехода.Вследствие наезда женщина получила ушиб и ссадины носа и ноги, а ее ребенок травмирован не был. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку.