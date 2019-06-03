В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре. Недавно в Сети были опубликованы снимки этого роскошного здания.
Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров построен из белого камня. Предполагается, что дизайном здания занимался тот же человек, который строил пригородный дворец звездной пары в Подмосковье. Это можно понять из-за схожих дизайнерских решений, примененных при сооружении строения на Кипре.
Известно, что Пугачева и Галкин вложили в заграничный дом более 2 миллионов долларов. В прибавок к приобретенному имуществу они получат гражданство Кипра. Инсайдеры сообщают о заблаговременной сделке, поскольку сейчас, чтобы стать гражданином этой страны, необходимо потратить более 2,5 миллиона долларов.
В трехэтажном заграничном замке Пугачевой и Галкина будет бассейн, домашний кинотеатр, сауна, терраса и большой камин. Пока неизвестно, собираются ли супруги уехать на ПМЖ в новый дом, или строят его только для отдыха. Однако получение гражданства в другой стране заставляет предположить более вероятным первый исход. За строительством следит Максим Галкин, который периодически ездит на Кипр. Звездная пара никак не комментирует приобретение новой недвижимости.
Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров построен из белого камня. Предполагается, что дизайном здания занимался тот же человек, который строил пригородный дворец звездной пары в Подмосковье. Это можно понять из-за схожих дизайнерских решений, примененных при сооружении строения на Кипре.
Известно, что Пугачева и Галкин вложили в заграничный дом более 2 миллионов долларов. В прибавок к приобретенному имуществу они получат гражданство Кипра. Инсайдеры сообщают о заблаговременной сделке, поскольку сейчас, чтобы стать гражданином этой страны, необходимо потратить более 2,5 миллиона долларов.
В трехэтажном заграничном замке Пугачевой и Галкина будет бассейн, домашний кинотеатр, сауна, терраса и большой камин. Пока неизвестно, собираются ли супруги уехать на ПМЖ в новый дом, или строят его только для отдыха. Однако получение гражданства в другой стране заставляет предположить более вероятным первый исход. За строительством следит Максим Галкин, который периодически ездит на Кипр. Звездная пара никак не комментирует приобретение новой недвижимости.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:07