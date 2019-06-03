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В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре. Недавно в Сети были опубликованы снимки этого роскошного здания.
В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров построен из белого камня. Предполагается, что дизайном здания занимался тот же человек, который строил пригородный дворец звездной пары в Подмосковье. Это можно понять из-за схожих дизайнерских решений, примененных при сооружении строения на Кипре.

Известно, что Пугачева и Галкин вложили в заграничный дом более 2 миллионов долларов. В прибавок к приобретенному имуществу они получат гражданство Кипра. Инсайдеры сообщают о заблаговременной сделке, поскольку сейчас, чтобы стать гражданином этой страны, необходимо потратить более 2,5 миллиона долларов.

В трехэтажном заграничном замке Пугачевой и Галкина будет бассейн, домашний кинотеатр, сауна, терраса и большой камин. Пока неизвестно, собираются ли супруги уехать на ПМЖ в новый дом, или строят его только для отдыха. Однако получение гражданства в другой стране заставляет предположить более вероятным первый исход. За строительством следит Максим Галкин, который периодически ездит на Кипр. Звездная пара никак не комментирует приобретение новой недвижимости.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:07

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