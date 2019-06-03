В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре





Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров построен из белого камня. Предполагается, что дизайном здания занимался тот же человек, который строил пригородный дворец звездной пары в Подмосковье. Это можно понять из-за схожих дизайнерских решений, примененных при сооружении строения на Кипре.Известно, что Пугачева и Галкин вложили в заграничный дом более 2 миллионов долларов. В прибавок к приобретенному имуществу они получат гражданство Кипра. Инсайдеры сообщают о заблаговременной сделке, поскольку сейчас, чтобы стать гражданином этой страны, необходимо потратить более 2,5 миллиона долларов.В трехэтажном заграничном замке Пугачевой и Галкина будет бассейн, домашний кинотеатр, сауна, терраса и большой камин. Пока неизвестно, собираются ли супруги уехать на ПМЖ в новый дом, или строят его только для отдыха. Однако получение гражданства в другой стране заставляет предположить более вероятным первый исход. За строительством следит Максим Галкин, который периодически ездит на Кипр. Звездная пара никак не комментирует приобретение новой недвижимости.