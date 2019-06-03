«Ходить пока трудно»: Иосиф Пригожин рассказал о состоянии ног после марафона

Об этом Йосиф Пригожин рассказал на странице в Instagram. Супруг Валерии активно делился со своими подписчиками снимками с марафона «Бегущие сердца» и не раз отмечал, что намеревается выложиться «на полную». Через пару дней продюсер сам признался, что сильно переоценил свои силы. Знаменитость выложил снимок ног сильно перекачанного бодибилдера и отметил, что сейчас чувствует себя так, будто это его мышцы. «Ходить пока трудно и больно», - констатировал он. Важно отметить, что супруг Валерии не ограничился одним марафоном, после него он еще поиграл в футбол.Поклонники Иосифа Пригожина с пониманием отнеслись к его ситуации. Подписчики продюсера отметили, что подобное состояние – это нормально для тех, кто редко занимается спортом. Они заверили, через 3-4 дня все должно пройти. При этом поклонники отмечают, что поступок супруга Валерии достоин уважения, так как он по-настоящему поучаствовал в марафоне, а не «отбывал номер», а ведь так поступают многие звезды шоу-бизнеса. Подписчики не забыли и супругу продюсера, ведь певица преодолела все расстояние рядом со своим мужем.